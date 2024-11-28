В частном социальном центре на Алтае насмерть отравились три постояльца, еще 17 пострадали

СК Алтайского края возбудил уголовное дело после гибели трех постояльцев частного социального центра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

28 ноября в селе Калистратиха Калманского района в частной социальной организации с признаками отравления обнаружено тело постояльца. По данным Telegram-канала SHOT, еще 19 человек были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом, двое из них скончались в больнице.

По предварительной информации, у всех госпитализированных признаки отравления. Следователи опрашивают персонал заведения и выживших постояльцев, чем могли отравиться люди — пока неизвестно. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что жителя Краснодарского края задержали после того, как он принес на работу приготовленную дома выпечку с марихуаной. Спустя некоторое время многие сотрудники строительной фирмы стали странно себя вести, затем четверо мужчин и две женщины почувствовали недомогание, их увезли в больницу из конторы с сильным отравлением. Кулинара задержали.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл причину массового отравления в красноярской школе.