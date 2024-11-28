Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Алтае возросло число госпитализированных из соццентра

Число госпитализированных из соццентра на Алтае выросло до 18

close
Телеграм-канал SHOT

Число госпитализированных постояльцев социального центра в Алтайском крае выросло до 18, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС заявили в министерстве здравоохранения региона.

Отмечается, что после проведения осмотра постояльцев и сотрудников было принято решение о госпитализации пациентов в Барнаул. Для эвакуации задействовали семь бригад скорой помощи. Пациенты были доставлены в инфекционное отделение городской больницы №5.

«В стационаре находятся 18 пациентов. Состояние 14 человек врачи оценивают как средней степени тяжести, четыре человека в тяжелом состоянии. Все необходимое лечение получают», — сказали в министерстве.

СК Алтайского края возбудил уголовное дело.

28 ноября в селе Калистратиха Калманского района в частной социальной организации с признаками отравления обнаружено тело постояльца. Еще 19 человек были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом, двоих из них спасти не удалось. По предварительным данным, у всех госпитализированных признаки отравления.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл причину массового отравления в красноярской школе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами