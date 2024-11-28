На Алтае возросло число госпитализированных из соццентра

Число госпитализированных постояльцев социального центра в Алтайском крае выросло до 18, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС заявили в министерстве здравоохранения региона.

Отмечается, что после проведения осмотра постояльцев и сотрудников было принято решение о госпитализации пациентов в Барнаул. Для эвакуации задействовали семь бригад скорой помощи. Пациенты были доставлены в инфекционное отделение городской больницы №5.

«В стационаре находятся 18 пациентов. Состояние 14 человек врачи оценивают как средней степени тяжести, четыре человека в тяжелом состоянии. Все необходимое лечение получают», — сказали в министерстве.

СК Алтайского края возбудил уголовное дело.

28 ноября в селе Калистратиха Калманского района в частной социальной организации с признаками отравления обнаружено тело постояльца. Еще 19 человек были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом, двоих из них спасти не удалось. По предварительным данным, у всех госпитализированных признаки отравления.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл причину массового отравления в красноярской школе.