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Названа возможная причина смерти постояльцев соццентра на Алтае

РИА Новости: причиной смерти постояльцев соццентра на Алтае могла стать инфекция

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FotograFFF/Shutterstock

Причиной смерти постояльцев соццентра в Алтайском крае, предположительно, могло стать не отравление. Об этом сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по региону.

Эксперты управления подозревают, что постояльцы умерли из-за инфекции, но какого рода — непонятно. Однако в Роспотребнадзоре отметили, что это точно не пищевое отравление. Точную причину трагедии установят судмедэксперты.

Накануне сообщалось, что 18 постояльцев социального центра в Алтайском крае госпитализировали с признаками пищевого отравления, а четверо из них попали в больницу в тяжелом состоянии. Троих постояльцев спасти не удалось. На следующий день число пострадавших увеличилось до 21 человека.

По данному факту следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи опрашивают персонал заведения и выживших постояльцев.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл причину массового отравления в красноярской школе.

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