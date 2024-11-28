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В Краснодарском крае шесть человек отравились, попробовав выпечку коллеги с марихуаной

SHOT: в Краснодарском крае шесть человек отравились выпечкой с марихуаной

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Жителя Краснодарского края задержали после того, как он принес на работу приготовленную дома выпечку. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным источника, 23-летний молодой человек принес угощение в офис и раздал коллегам, но не сказал о том, что в состав входила марихуана.

Спустя некоторое время многие сотрудники строительной фирмы стали странно себя вести, затем четверо мужчин и две женщины почувствовали недомогание.

«Их увезли в больницу из конторы с сильным отравлением. Кулинара задержали, пока он сидит в спецприемнике», – сообщается в публикации.

До этого в Южно-Сахалинске правоохранители задержали вышедшего из леса мужчину. Подозреваемый нервничал, у него наблюдались нарушения в речи. Сотрудники ДПС осмотрели россиянина и под кепкой нашли пакетик с неизвестным веществом. После экспертизы выяснилось, что это был наркотик.

Ранее наркоторговец случайно отправил полицейскому рекламу героина и оказался в тюрьме.

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