В Курской области временно объявляли ракетную опасность

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — написал он.

Через 19 минут Смирнов сообщил об отмене ракетной опасности в регионе.

29 ноября в небе над Курской областью сбили украинскую ракету. Глава региона поблагодарил силы ПВО за помощь в защите российских территорий.

Российские войска продолжают вытеснять Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории Курской области.

30 ноября бойцы группировки войск «Север» уничтожили три боевых бронемашины ВСУ в Курской области при помощи дронов. Кадрами уничтожения поделились в российском Министерстве Обороны.

Ранее появились кадры уничтоженного в Курской области редкого танка ВСУ.