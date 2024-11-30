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В Курской области временно объявляли ракетную опасность

Смирнов: в Курской области объявлена ракетная опасность

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bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — написал он.

Через 19 минут Смирнов сообщил об отмене ракетной опасности в регионе.

29 ноября в небе над Курской областью сбили украинскую ракету. Глава региона поблагодарил силы ПВО за помощь в защите российских территорий.

Российские войска продолжают вытеснять Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории Курской области.

30 ноября бойцы группировки войск «Север» уничтожили три боевых бронемашины ВСУ в Курской области при помощи дронов. Кадрами уничтожения поделились в российском Министерстве Обороны.

Ранее появились кадры уничтоженного в Курской области редкого танка ВСУ.

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