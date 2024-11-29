Над Курской областью уничтожили украинскую ракету

В Курской области сбили украинскую ракету. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

Глава области поблагодарил бойцов противовоздушной обороны и защитников границы.

На этой неделе в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России готовят ответ на удары ATACMS по территории Курской области.

В министерстве рассказали, что 23 ноября ВСУ выпустили пять этих ракет по позиции ракетного дивизиона С-400 в окрестностях Лотаревки, есть пострадавшие. По данным ведомства, три ракеты были уничтожены.

Спустя два дня ВСУ атаковали аэродром Курск-Восточный восемью ракетами ATACMS. Семь из них были сбиты. Ранения получили двое военнослужащих, добавили в Минобороны.

Позже в МЧС отчитались, что специалисты за сутки обнаружили и ликвидировали 300 суббоеприпасов М74 ракеты ATACMS в Курской области. Всего за неделю саперы ведомства отработали 11 заявок.

Ранее уничтожение бронемашины ВСУ в Курской области FPV-дроном попало на видео.