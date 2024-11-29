Telegram-канал «Мой Курск» опубликовал фото с остатками уничтоженного в Курской области британского танка Challenger 2, которым пользовались ВСУ.

На кадрах видно лежащую на земле башню танка — вероятно, ее «метнули» после удачного попадания по нему снарядом со стороны российских военнослужащих.

Танк Сhallenger 2 поступил в парк техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в период проведения специальной военной операции. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал его «редким и сложным», при этом отметил, что тот весьма неповоротливый. По словам эксперта, англичане поставили Украине всего 14 штук.

По мнению военных корреспондентов, факт переброски Вооруженными силами Украины этого танка в Курское приграничье свидетельствует о намерении Киева во что бы то ни стало удерживать занятые рубежи в российском регионе.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.