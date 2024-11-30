Спецназ прогнал демонстрантов от парламента в Тбилиси

В Тбилиси сотрудники спецназа полностью освободили от митингующих площадь перед парламентом страны, передает ТАСС.

По словам корреспондента агентства, это место заняли сотрудники правоохранительных органов, в то время как протестующие переместились выше по проспекту Руставели, построили баррикады и подожгли мусорки и стулья. Периодически полицейские бросают в их направлении дымовые шашки и пускают слезоточивый газ.

С 28 ноября в столице Грузии идут протесты против решения властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Для разгона демонстрантов полиция применила водометы и слезоточивый газ. Есть задержанные, пострадали участники акции, журналисты и полицейские. Оппозиция обещает продолжать борьбу, а Европарламент выступил с критикой в адрес правительства республики. Вечером 29 ноября демонстранты в центре Тбилиси применили против полиции краску и пиротехнику, а к зданию парламента прибыл спецназ с водометами и спецтехникой.

Ранее в Госдуме призвали народ Грузии не допустить повторения «горькой участи» Украины.