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В Тбилиси начались задержания протестующих

РИА Новости: грузинские силовики начали задерживать протестующих в Тбилиси

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Irakli Gedenidze/Reuters

В Тбилиси начались задержания протестующих, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, против протестующих применяют слезоточивый газ и водометы. Есть пострадавшие как со стороны силовиков, так и со стороны демонстрантов.

Отмечается, что сотрудники спецназа Грузии со спецтехникой и водометами выдвинулись от площади Свободы в Тбилиси в сторону парламента. Там проходит масштабный митинг оппозиции.

До этого «Sputnik Грузия» сообщал, что на площади Свободы в центре Тбилиси мобилизованы спецназ, водометы и спецтехника.

29 ноября в центре грузинской столицы продолжились протесты. Накануне правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении. В протесте оппозиции в четверг также участвовала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. По их результатам правящая партия «Грузинская мечта» набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, набравшие в сумме 37,78%.

Ранее в центр Тбилиси прибыл спецназ.

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