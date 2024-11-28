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Путин заявил о мужестве властей Грузии

Путин: удивился мужеству, с которым руководство Грузии отстаивало свою позицию

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан признался, что удивился мужеству и характеру, с которыми грузинские власти отстаивают свою позицию по закону «О прозрачности иностранного влияния». Трансляцию вел Telegram-канал Кремля.

Он отметил, что с удивлением смотрел на все происходящее в Грузии.

«У нас нет отношений с руководством Грузии. Я просто удивлялся их мужеству и характеру, которые они проявляли для того, чтобы отстоять свою точку зрения», — сказал глава государства.

Также Путин, отвечая на вопрос о вмешательстве Запада во внутреннюю политику стран бывшего СССР, заявил, что «кто платит, тот и заказывает музыку».

Глава государства отметил, что если посмотреть на количество неправительственных организаций (НКО), которые финансируются западными странами, то «картинка получается очень реалистичная». Путин подчеркнул, что участники НКО участвуют в политической деятельности внутри стран бывшего Советского Союза на деньги от иностранных государств.

Ранее в СВР предупредили о попытках стран Запада создать хаос на территории СНГ.

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