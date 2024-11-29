Россия не увидела необходимости в проведении расследований на Украине под эгидой ОЗХО

Россия не видит необходимости в привлечении специалистов технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для проведения расследований из-за возможного применения отравляющих веществ в зоне спецоперации. Об этом заявил посол РФ в Нидерландах, постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин, передает ТАСС.

По его словам, Россия не может подвергать опасности жизнь международных экспертов на линии боевого соприкосновения. Кроме того, РФ сама проводит национальные расследования в соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия.

26 ноября Россия не смогла занять место в Исполнительном совете ОЗХО на 2025–2027 годы. Это стало известно по итогам голосования, проведенного на 29-й Конференции государств-участников организации.

До этого, 25 ноября, глава российской делегации, заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский заявил, что нота технического секретариата ОЗХО о якобы имевшем место применении на территории Украины токсичных химикатов напоминает театр абсурда.

Ранее постпред РФ обвинил ОЗХО в «крестовом походе» против России.