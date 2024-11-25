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Представитель России назвал абсурдной ноту ОЗХО о применении химикатов на Украине

Лысогорский: нота ОЗХО о применении химикатов на Украине похожа на театр абсурда

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Peter Dejong/AP

Нота технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о якобы имевшем место применении на территории Украины токсичных химикатов напоминает театр абсурда. Об этом, ссылаясь на выступление главы делегации России, заместителя министра промышленности и торговли РФ Кирилла Лысогорского, на 29-й Конференции государств — участников ОЗХО, сообщает ТАСС.

Он отметил, что Вашингтон и его союзники, вопреки фактам, упорно пытаются обвинить Москву в нарушении положений Конвенции о запрещении химического оружия. Лысогорский назвал примером этого очередную провокационную информацию, которая была представлена Киевом, а затем распространена нотой технического секретариата ОЗХО.

По словам главы российской делегации, внимательно изучившего ноту, она больше похожа на театр абсурда.

Лысогорский подчеркнул, что Россия не видит смысла нарушать принципы и обязательства, которые она приняла в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

25 ноября сообщалось, что Россия передала в ОЗХО более 30 нот о применении химоружия Украиной.

Ранее в МИД РФ заявили об опасности использования террористами опыта ВСУ с химоружием.

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Операция на Украине
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