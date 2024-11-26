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РФ не смогла вернуть себе место в Исполсовете Организации по запрещению химического оружия

Россия не смогла получить место в Исполсовете ОЗХО на 2025-2027 годы

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Yves Herman/Reuters

Россия не смогла занять место в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на период 2025–2027 годов. Это стало известно по итогам голосования, проведенного на 29-й Конференции государств-участников организации, передает РИА Новости.

Председатель конференции Алмир Шахович сообщил, что два места от восточноевропейской группы в Исполсовете были отданы Северной Македонии и Чехии, которые набрали 86 и 128 голосов соответственно. В свою очередь, Россия получила 56 голосов.

25 ноября глава делегации России, заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский заявил, что нота технического секретариата Организации по запрещению химического оружия о якобы имевшем место применении на территории Украины токсичных химикатов напоминает театр абсурда. Он отметил, что Вашингтон и его союзники, вопреки фактам, упорно пытаются обвинить Москву в нарушении положений Конвенции о запрещении химического оружия. Лысогорский назвал примером этого очередную провокационную информацию, которая была представлена Киевом, а затем распространена нотой технического секретариата ОЗХО.

Ранее постпред РФ обвинил ОЗХО в «крестовом походе» против России.

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