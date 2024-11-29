В Раде назвали хамством реакцию МИД Украины на разгон протестов в Грузии

Депутат украинского парламента Максим Бужанский подверг резкой критике МИД Украины за реакцию на действия властей Грузии по разгону акции протеста оппозиции. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале парламентария.

По его словам, заявление МИД, в котором он осудил разгон протестов, достаточно неожиданное и странное с точки зрения уважения к суверенитету Грузии.

Парламентарий также выразил недоумение тем, что Киев «вдруг берется указывать Грузии, куда ей вступать».

«На мой взгляд, [все это] бестактно выглядит, чтобы не сказать хамски, чего мы этим пытаемся добиться, непонятно, - и ложки не найдутся, и осадок останется», — подытожил депутат.

29 ноября Министерство иностранных дел Украины выразило поддержку протестующим в Грузии и осудило применение силы против мирной демонстрации. В ведомстве также отметили свое разочарование в связи с решением Грузии приостановить переговоры о членстве в Европейском Союзе, охарактеризовав это как «откат демократических процессов в стране в пользу Москвы».

Вечером 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии начались митинги после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении. В протесте оппозиции также участвовала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее Медведев счел нелепыми обвинения со стороны Украины в адрес Грузии.