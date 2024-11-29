Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал нелепостью, что «квазистрана» Украина, в которой не проводятся выборы, критикует Грузию за предполагаемые нарушения в избирательном процессе. Слова политика передает РИА Новости.

«Бандеровский МИД осудил разгон протестов в Грузии и заявил, что обострение внутриполитической ситуации там является следствием многочисленных нарушений на парламентских выборах... Квазистрана, где нет выборов вообще, осуждает другую, нормальную», - подчеркнул Медведев.

29 ноября Министерство иностранных дел Украины выразило поддержку протестующим в Грузии и осудило применение силы против мирной демонстрации. В ведомстве также отметили свое разочарование в связи с решением Грузии приостановить переговоры о членстве в Европейском Союзе, охарактеризовав это как «откат демократических процессов в стране в пользу Москвы».

Вечером 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии начались митинги после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении. В протесте оппозиции также участвовала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее Медведев перечислил союзников и друзей России.