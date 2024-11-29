Журналист RT пострадал на протестах в Тбилиси

Журналист RT DE Доминик Райхерт пострадал на протестах в Тбилиси на проспекте Руставели, его ранило во время столкновений демонстрантов с полицией. Об этом сообщает RT.

«Я уже развернулся, чтобы отойти. В этот момент раздался громкий хлопок. Я ничего не почувствовал, вообще ничего, но потом вдруг заметил, что по лицу течет кровь», — рассказал Райхерт.

Журналист добавил, что хлопок, который он услышал, был оглушительно громкий, в результате чего он оглох на несколько секунд. Понять, что произошло, не удалось.

В настоящее время Райхерта прооперировали, его здоровью ничего не угрожает.

Также сообщалось, что в грузинской столице более 30 сотрудников МВД пострадали во время разгона митинга у здания парламента. В ведомстве отметили, что в больнице остается один сотрудник правоохранительных органов.

Вечером 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии начались митинги. Причиной тому послужило решение правящей партии «Грузинская мечта», которая приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении. Силовики для разгона демонстрантов использовали водометы и слезоточивый газ.

Ранее власти Грузии пригрозили принять меры в отношении посла Евросоюза.