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Россиян призвали избегать мест скопления людей в Тбилиси

Секция интересов РФ в Тбилиси призывает россиян избегать мест скопления людей

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РИА Новости

Секция интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Тбилиси настоятельно рекомендует россиянам временно избегать многолюдных мест в грузинской столице из-за текущих антиправительственных протестов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

«В условиях текущего всплеска уличной протестной активности в Тбилиси рекомендуем гражданам России, находящимся на территории Грузии, соблюдать все необходимые меры безопасности, по возможности воздержаться от нахождения в местах массового скопления людей, а также от участия в любых акциях, носящих политический характер», — говорится в заявлении.

Сегодня в грузинской столице более 30 сотрудников МВД пострадали во время разгона митинга у здания парламента. В ведомстве отметили, что в больнице остается один сотрудник правоохранительных органов.

В ходе митинга некоторые протестующие несколько раз совершали провокационные действия, они «не подчинялись указаниям полицейских, оскорбляли их словесно и подвергали физическому воздействию», отметили в МВД.

Вечером 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии начались митинги после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении. Силовики для разгона демонстрантов использовали водометы и слезоточивый газ.

Ранее в Тбилиси рассказали о пострадавших на митинге.

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