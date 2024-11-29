Россиян призвали избегать мест скопления людей в Тбилиси

Секция интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Тбилиси настоятельно рекомендует россиянам временно избегать многолюдных мест в грузинской столице из-за текущих антиправительственных протестов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

«В условиях текущего всплеска уличной протестной активности в Тбилиси рекомендуем гражданам России, находящимся на территории Грузии, соблюдать все необходимые меры безопасности, по возможности воздержаться от нахождения в местах массового скопления людей, а также от участия в любых акциях, носящих политический характер», — говорится в заявлении.

Сегодня в грузинской столице более 30 сотрудников МВД пострадали во время разгона митинга у здания парламента. В ведомстве отметили, что в больнице остается один сотрудник правоохранительных органов.

В ходе митинга некоторые протестующие несколько раз совершали провокационные действия, они «не подчинялись указаниям полицейских, оскорбляли их словесно и подвергали физическому воздействию», отметили в МВД.

Вечером 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии начались митинги после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении. Силовики для разгона демонстрантов использовали водометы и слезоточивый газ.

Ранее в Тбилиси рассказали о пострадавших на митинге.