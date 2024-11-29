Власти Грузии пригрозили принять меры в отношении посла Евросоюза

Грузинские власти примут дипломатические меры, если посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский не изменит свою риторику. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Герчинский, по его словам, на протяжении долгого времени делает заявления в пользу грузинской оппозиции и против властей страны, что является нарушением Венской конвенции.

«Определенное время мы не реагировали на все это, однако у всего есть свой предел. Если мы не увидим изменения поведения в будущем, то на подобные факты, как в отношении посла Евросоюза, так и других послов, у нас обязательно будет реакция. Речь идет о дипломатической реакции», — цитирует его агентство.

Посол ЕС в предвыборный период говорил, что объединение не будет выделять Грузии средства, если она не изменит свой курс, а также призывал грузин голосовать за оппозицию на парламентских выборах, добавил премьер страны.

Вечером 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии начались митинги после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении. Силовики для разгона демонстрантов использовали водометы и слезоточивый газ.

Ранее россиян призвали избегать мест скопления людей в Тбилиси.