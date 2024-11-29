Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Власти Грузии пригрозили принять меры в отношении посла Евросоюза

Кобахидзе: Грузия примет меры в отношении посла ЕС, если он не изменит риторику

close
Nadja Wohlleben/Reuters

Грузинские власти примут дипломатические меры, если посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский не изменит свою риторику. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Герчинский, по его словам, на протяжении долгого времени делает заявления в пользу грузинской оппозиции и против властей страны, что является нарушением Венской конвенции.

«Определенное время мы не реагировали на все это, однако у всего есть свой предел. Если мы не увидим изменения поведения в будущем, то на подобные факты, как в отношении посла Евросоюза, так и других послов, у нас обязательно будет реакция. Речь идет о дипломатической реакции», — цитирует его агентство.

Посол ЕС в предвыборный период говорил, что объединение не будет выделять Грузии средства, если она не изменит свой курс, а также призывал грузин голосовать за оппозицию на парламентских выборах, добавил премьер страны.

Вечером 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии начались митинги после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении. Силовики для разгона демонстрантов использовали водометы и слезоточивый газ.

Ранее россиян призвали избегать мест скопления людей в Тбилиси.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами