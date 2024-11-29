Пермяка осудили за подготовку теракта на призывном пункте военкомата

Жителю Пермского края вынесли приговор за подготовку теракта на призывном пункте военкомата в Перми. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

В ведомстве пояснили, что житель Перми высказывался о том, что хочет совершить теракт на призывном пункте и искал себе единомышленников. Он хотел использовать самодельное зажигательное устройство, чтобы устроить в здании взрыв. Однако его задержали сотрудники ФСБ.

Центральный окружной суд в итоге признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. Первые 2,5 года он проведет в тюрьме, а потом — в колонии строгого режима.

До этого учитель истории и обществознания из Екатеринбурга получил три года колонии-поселения за оправдание террористического акта на Крымском мосту. По данным суда, во время урока педагог одобрительно высказался о теракте, который Вооруженные силы Украины устроили на Крымском мосту 17 июля 2023 года.

Отмечается, что учитель «допустил высказывание, оправдывающее совершение посягательства на жизнь» президента РФ Владимира Путина «в целях прекращения его государственной деятельности».

Ранее украинца осудили за шпионаж на территории Белгородской области.