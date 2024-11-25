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Украинца осудили за шпионаж на территории Белгородской области.

УФСБ: украинец осужден на 13 лет за шпионаж на территории Белгородской области

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Гражданина Украины приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье о шпионаже за сбор и передачу информации о перемещении российских войск в Белгородской области, заявили в пресс-службе регионального УФСБ. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что мужчину задержали, когда он пытался покинуть страну через автомобильный пункт пропуска «Логачевка» в Белгородской области.

Украинца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России «Шпионаж».

21 ноября в пресс-службе Керченского городского суда Республики Крым заявили, что двое украинцев были арестованы за незаконное пересечение границы на надувной лодке.

Недавно Ростовский областной суд приговорил двух граждан Украины к 12 годам лишения свободы за шпионаж.

В октябре сообщалось, что Запорожский областной суд приговорил 45-летнего гражданина Украины Сергея Попова к 12 годам колонии по делу о шпионаже. Мужчина собирал сведения о расположении российской военной техники. После этого полученные данные он передавал украинской разведке.

Ранее гражданина Украины посадили на 4,5 года за планирование теракта в Ставрополе.

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