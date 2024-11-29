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В двух регионах России объявили ракетную опасность

В Курской и Орловской областях объявили ракетную опасность

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Таисия Лисковец/РИА Новости

В Орловской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Клычков.

«Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — призвал он население.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале также сообщил о ракетной опасности в регионе.

Он призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а находящимся на улице — зайти в ближайшее здание или укрытие.

До этого режим ракетной опасности объявлялся в Курской области в ночь на 27 ноября.

Вечером 26 ноября над Железногорском в Курской области сбили украинский БПЛА. Осколками были повреждены 16 окон в трех жилых домах.

Мэр Железногорска призвал жителей к спокойствию и предупредил об опасности приближения к обломкам сбитых БПЛА и ракет.

Ранее ВСУ впервые применили дрон Switchblade 600 для удара по Курской области.

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