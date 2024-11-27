В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — заявил он.

Находящихся на улице призвали войти в близлежащее здание или укрытие.

Вечером 26 ноября над Железногорском в Курской области сбили украинский БПЛА. Осколками были повреждены 16 окон в трех жилых домах.

Градоначальник призвал жителей Железногорска сохранять спокойствие и не прикасаться к обломкам сбитых БПЛА и ракет.

В этот же день министерство обороны Российской Федерации представило фотографии обломков ракет ATACMS, которыми Вооруженные силы Украины 23 и 25 ноября атаковали два объекта в Курской области.

Ранее ВСУ впервые применили дрон Switchblade 600 для удара по Курской области.