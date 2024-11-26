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В Курской области сбили украинский беспилотник

Над Железногорском Курской области сбили украинский БПЛА

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над городом Железногорск Курской области. Никто не пострадал, сообщил глава города Александр Михайлов в своем Telegram-канале.

«Упавшие обломки повредили 16 окон в трех домах», — рассказал он.

На месте падения фрагментов дрона работают оперативные службы.

Градоначальник призвал жителей Железногорска сохранять спокойствие и не прикасаться к обломкам сбитых БПЛА и ракет.

Во вторник министерство обороны Российской Федерации представило фотографии обломков ракет ATACMS, которыми Вооруженные силы Украины 23 и 25 ноября атаковали два объекта в Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны рассказали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области.

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