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Жителей Новосибирска удивила эвакуация «Запорожца» с новогодними подарками

Появилось видео с эвакуацией «Запорожца» с новогодними подарками в Новосибирске

Жители Новосибирска заметили, как с улиц города эвакуировали желтый «Запорожец», который был заполнен новогодними подарками. Об этом сообщает Сиб.фм.

По его данным, изначально эвакуатор с автомобилем заметили рядом с торгово-развлекательным комплексом «Ройял Парк», после этого — на улице Советской в центре. Очевидцы успели запечатлеть советскую машину на снимках.

«Прикинь, Запорожец с подарками внутри эвакуируют. Сколько жил, такого не видел. Вот он, желтенький», — сказал местный житель, заснявший инцидент на видео.

После этого выяснилось, что «Запорожец» является арт-объектом от «Дорожного радио». Его установят на улице Ленина в связи с открытием новогодних площадок и локаций.

29 ноября сообщалось, что в Пензе продают за 5 млн рублей «ЗАЗ-965», в который установлена силовая установка от «ВАЗ-2108». «Запорожец» оснащен кастомной выхлопной системой, приборная панель имеет множество циферблатов в хромированных ободках. Бензобак на 30 л. и глушитель ручной работы изготовлены из нержавеющей стали. Сиденья и другие элементы салона отделаны синей и светло-бежевой кожей.

Ранее россиянам назвали самые необходимые вещи для автомобиля зимой.

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