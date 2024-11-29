Редчайший «Запорожец» в Пензе продают за 5 млн рублей

В Пензе продают за 5 млн рублей «ЗАЗ-965», в который установлена силовая установка от «ВАЗ-2108». Соответствующее объявление опубликовано на сайте классифайда «Авто.ру».

«Строил 5 лет, за основу был взят «ЗАЗ-965». Рулевая, ходовая и силовая — от «ВАЗ-2108», — написал в описании продавец.

«Запорожец» оснащен кастомной выхлопной системой, приборная панель имеет множество циферблатов в хромированных ободках. Бензобак на 30 л. и глушитель ручной работы изготовлены из нержавеющей стали. Сиденья и другие элементы салона отделаны синей и светло-бежевой кожей.

Сообщается, что автомобиль стоит на учете, все изменения узаконены, внесены в паспорт и свидетельство транспортного средства, также получено разрешение для эксплуатации на дорогах общего пользования.

Все этапы строительства продавец снял на видео и выложил на видеохостинг YouTube, также мужчина вел бортовой журнал, в котором опубликовал более 200 постов о производстве «Запорожца».

Ранее сообщили, что три редчайших Lada продают в Санкт-Петербурге.