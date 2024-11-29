Россиянам назвали самые необходимые вещи для автомобиля зимой

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал о жизненно необходимых вещах для автомобиля.

«Зимой на машине часто что-то к чему-то примерзает. Самое обидное – это невозможность проникнуть в салон машины: двери намертво примерзли. Чтобы этого не случилось, достаточно заблаговременно обработать все резиновые уплотнения силиконосодержащей смазкой», — сказал Колодочкин.

Кроме того, надо проверить аккумулятор. Если он быстро разряжается, его надо заменить. Если после предыдущей замены моторного масла машина прошла 7-8 тысяч км, то есть смысл заменить масло на свежее.

Также рекомендуем заменить щетки стеклоочистителей, а весной снова поставить новый комплект.

По мере похолодания постепенно стоит перейти на жидкости с температурой замерзания от минус 10°С до минус 30°С.

Обязательно следует положить в багажник старую теплую одежду. В случае поломки автомобиля на трассе в морозную погоду, можно будет утеплиться. Еще пригодится малогабаритный пускач-бустер: в критической ситуации он поможет подсевшей батарее пустить мотор.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что россияне, которые не меняют резину на своих автомобилях с наступлением холодов, подвергают себя целому ряду рисков.

«Летние шины сделаны из такой резиновой смеси, которая дубеет, становится «деревянной», при первом же холоде. А холод для этого изделия — это как раз от +7 до +5 градусов. То есть машина на такой дубовой резине будет терять в управляемости, снизится пятно контакта с дорогой, будет хуже сцепление», — заявил он.

Ранее водителям объяснили, почему зимой часто горят автомобили.