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В больницу попали еще несколько постояльцев соццентра на Алтае

ТАСС: число пострадавших постояльцев соццентра на Алтае выросло до 26

Число госпитализированных постояльцев частного социального центра в Калистратихе Алтайского края выросло до 26 человек. Об этом сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

Один пострадавший находится в городской больнице № 1 города Рубцовска, а 25 человек находятся на лечении в городской больнице № 5 Барнаула. По словам источника, пятеро пострадавших попали в реанимацию.

В Минздраве отметили, что сам центр временно закрыт.

Накануне сообщалось, что сначала 18 постояльцев социального центра в Алтайском крае госпитализировали с признаками пищевого отравления, а четверо из них попали в больницу в тяжелом состоянии. Троих постояльцев спасти не удалось.

По данному факту следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи опрашивают персонал заведения и выживших постояльцев.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл причину массового отравления в красноярской школе.

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