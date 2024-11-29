Путин включил в состав Общественной палаты еще двух человек

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, утверждающий состав членов Общественной палаты. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав палаты вошли: руководитель автономной некоммерческой организации «Национальный центр исторической памяти при президенте РФ» Елена Малышева и заместитель генерального директора АО «Мостострой-11», сопредседатель Ассоциации образовательно-производственных кластеров транспортной отрасли в рамках федерального проекта «Профессионалитет» Сергей Сметанюк.

Елена Малышева — известный историк и декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ.

Сергей Сметанюк, новый член палаты, ранее занимал должность заместителя генерального директора ОАО «Сибнефтепровод». В период с 2005 по 2007 годы он руководил администрацией Тюмени и принимал участие в работе научно-редакционного совета «Большой Тюменской энциклопедии».

До этого в Общественной палате РФ сообщили, что почти 5 млрд рублей выручки ежемесячно российский бизнес недополучает из-за отсутствия адаптированности под потребности людей с инвалидностью.

Ранее Общественная палата подготовила доклад о состоянии гражданского общества России.