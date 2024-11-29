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В Псковской области иноагентам отказали в субсидии на выращивание овощей

Иноагенты в Псковской области не получат субсидий на выращивание картофеля

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

В Псковской области введен запрет на получение субсидий на выращивание картофеля и овощей для иностранных агентов, террористов и экстремистов. Эта информация содержится в постановлении, подписанном губернатором Ведерниковым, о выделении субсидий из регионального бюджета сельскохозяйственным производителям с целью стимулирования увеличения производства картофеля и овощей.

Кроме того, в документе указано, что компании, зарегистрированные в оффшорных зонах, также не смогут претендовать на эти субсидии от правительства региона.

11 ноября спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил запретить лицам, признанным иностранными агентами на территории РФ, выводить за границу деньги со специальных рублевых счетов. По словам депутата, члены Госдумы проработают соответствующую законодательную инициативу.

До этого группа парламентариев внесла на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации законопроект, который предполагает, что иностранные агенты и лица с иностранным гражданством не смогут стать членами общественных палат всех уровней.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах.

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