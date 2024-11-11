Иноагентам могут запретить выводить деньги со спецсчетов за границу

Лицам, признанным иностранными агентами на территории РФ, могут запретить выводить за границу деньги со специальных рублевых счетов. Об этом журналистам сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, его слова приводит РИА Новости.

По словам депутата, в настоящее время члены Госдумы прорабатывают соответствующую законодательную инициативу.

«Деньги со спецсчета иноагентам можно будет снять только лично на территории РФ, вывести за рубеж их нельзя. Деньги будут лежать на счету, ждать, когда они (граждане — «Газета.Ru») приедут [из-за границы]», — рассказал он.

Как сказал Володин, также парламентарии рассматривают возможность распространить эту норму на граждан, которые уехали из России, негативно высказываются о стране и специальной военной операции на Украине, но при этом продолжают получать доход от сдачи в аренду своего имущества в РФ.

Ожидается, что на текущей неделе ГД РФ рассмотрит законопроект об особом порядке начисления выплат иноагентам за использование результатов их интеллектуальной деятельности. Если документ примут, таких лиц обяжут открывать специальные рублевые счета. На них будут переводиться деньги, положенные гражданам за использование принадлежащих им произведений искусства и иного имущества.

Ранее в российском парламенте сравнили релокантов и иноагентов.