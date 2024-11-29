Проблемы с долларами у россиян в Турции не носят массовый характер

Граждане России обращались в турецкие банки с вопросами об обмене долларов старого образца, однако количество таких жалоб не является массовым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Нет, каких-то массовых обращений от туроператоров в банки не было. Насколько мы знаем, туроператоры уже заранее уведомляют туристов о проблеме, просят принять меры», — отметил собеседник агентства.

О том, что россиянам массово отказывают в приеме старых долларов в зарубежных банках и пунктах обмена валют, 22 октября сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Утверждалось, что валюту нового образца требуют в Турции, ОАЭ, Таиланде, Египте, Армении и других популярных среди граждан РФ направлениях.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, российским туристам стоит заранее озаботиться покупкой долларов нового образца перед поездкой за границу. По словам Мурадяна, это связано с частыми отказами в принятии долларов старого образца.

Ранее Турция списала Киргизии внешний долг более чем на $62 млн.