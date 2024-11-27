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Российским туристам посоветовали брать в Турцию доллары нового образца

АТОР посоветовала туристам заранее озаботиться покупкой долларов нового образца

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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил РИА Новости, что российским туристам стоит заранее озаботиться покупкой долларов нового образца перед поездкой за границу.

По словам Мурадяна, это связано с частыми отказами в принятии долларов старого образца.

«Мы неоднократно говорили, что проблема с приемом купюр старого образца не имеет какого-то логического решения. <...> Повторю свои рекомендации: для поездок заграницу предпочтительнее или озаботиться покупкой долларов нового образца или иной конвертируемой в стране пребывания валюты, которую можно купить на территории нашей страны», — пояснил вице-президент АТОР.

До этого профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков говорил, что при обмене купюр долларов США за рубежом можно столкнуться с определенными сложностями.

По его словам, многие зарубежные страны отказываются принимать банкноты старого образца или принимают их по менее выгодному курсу.

Ранее Турция заменила Россию в поставках туалетной бумаги в ЕС.

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