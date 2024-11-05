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Турция списала стране СНГ долги на миллионы долларов

Президент Жапаров: Турция списала Киргизии внешний долг более чем на $62 млн

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Евгений Биятов/РИА Новости

Турция списала Киргизии внешний долг более чем на $62 млн. Об этом сообщил киргизский президент Садыр Жапаров, передает РИА Новости.

По итогам переговоров с Эрдоганом в Бишкеке Жапаров также заявил о планах увеличить товарооборот между Киргизией и Турцией до $5 млрд в год. Годом ранее объем экспортно-импортных операций между двумя странами составил $1,34 млрд.

Увеличить товарооборот возможно при упрощении правил торговли. В пример Жапаров привел введение Турцией льготных таможенных тарифов на ряд видов товаров из Киргизии.

Жапаров обратился к Эрдогану с просьбой рассмотреть возможность введения льготных таможенных тарифов для категорий товаров, которые составляют киргизскую экспортную основу.

Эрдоган прибыл в Киргизию 4 ноября как для встречи с Жапаровым, так и для проведения шестого заседания Высшего совета стратегического сотрудничества. Также турецкий лидер планирует принять участие в саммите Организации тюркских государств (ОТГ) 6 ноября.

Ранее сообщалось, что если Запад не спишет долги, Украину может ждать банкротство уже в 2025 году.

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