Россияне столкнулись с массовыми отказами в обмене старых долларов за рубежом

Россияне столкнулись с массовыми отказами в приеме старых долларов в зарубежных банках и пунктах обмена валют. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Доллары нового образца требуют в Турции, ОАЭ, Таиланде, Египте, Армении и других популярных среди граждан РФ направлениях. Кроме того, валюта должна быть в идеальном состоянии — без пятен, потертостей и посторонних надписей.

«Абсолютно непонятно, что произошло с долларом. Никаких объявлений о проблемах с приемом наличных ни Минфин США, ни Федрезерв не делали, доллары старого образца из оборота не отзывали», — комментирует вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Проблемы с обменом наличных долларов фиксируются не только за границей, но и в России. Отечественные банки также начали отказываться от приема неидеальных купюр, даже если ранее сами выдали их клиенту.

Ранее эксперт заявил, что БРИКС может создать платежные механизмы, не зависящие от доллара.