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ФОМ: Путину доверяют 81% опрошенных россиян

ФОМ: уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 81%

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 81% опрошенных граждан России. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного с 15 по 17 ноября среди 1,5 тыс. россиян.

Отмечается, что за неделю уровень доверия россиян президенту увеличился на 2 п.п. 82% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо.

Положительную оценку работы правительства России дали 58% участников опроса, что на 7 п.п. выше, чем на прошлой неделе. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 61% опрошенных.

Опрос ФОМ затронул 104 населенных пункта, 53 субъекта России.

С 1992 года фонд проводит еженедельные опросы общественного мнения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что высокий уровень доверия Путину связан с тяжелой и ответственной работой, которую ежедневно ведет президент.

Ранее Путин назвал важные аспекты для власти любого уровня.

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