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Суд оштрафовал журналиста Илью Барабанова за нарушение деятельности иноагента

Суд в Москве оштрафовал журналиста Илью Барабанова на 45 тыс. рублей

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barabanch/X (ранее Twitter)

В Москве Таганский районный суд привлек российского журналиста Илью Барабанова (признан в РФ иностранным агентом) к административной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Барабанова признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Суд назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей.

Минюст в апреле внес Барабанова в список иностранных агентов вместе с научным журналистом, популяризатором науки Асей Казанцевой (признана в РФ иностранным агентом).

По информации Минюста, Казанцева выступала против специальной военной операции на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Кроме того, она была респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранным агентом, а также участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Барабанов, как написали в ведомстве, делал то же самое.

Накануне суд в Санкт-Петербурге оштрафовал журналиста Кирилла Набутова (признан в РФ иностранным агентом) на 30 тыс. рублей за подобное нарушение. До этого сообщалось, что Набутов не смог оспорить статус иноагента в суде.

Ранее стало известно, что против Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) возбудили административное дело.

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