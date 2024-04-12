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Минюст РФ пополнил список иноагентов

Минюст России признал иноагентами журналистов Асю Казанцеву и Илью Барабанова

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции Российской Федерации внесло научного журналиста, популяризатора науки Асю Казанцеву и журналиста Илью Барабанова в список иностранных агентов. Об этом говорится на сайте ведомства.

По информации Минюста, Казанцева выступала против специальной военной операции (СВО) на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Кроме того, она была респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранным агентом, а также участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Барабанов, как сообщает ведомство, делал то же самое.

Также в список иноагентов попали муниципальный депутат от партии «Яблоко» Николай Кузьмин, правозащитник Иван Асташин, журналист и писатель Иван Филиппов, ООО «ИНОАГЕНТ АВК».

На прошлой неделе стало известно, что Минюст РФ включил в реестр иноагентов писателя Михаила Веллера (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее экс-заместителя главы МИД РФ признали иноагентом.

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