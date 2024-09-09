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В Амурской области сельчане лопатой прогнали тигра, который едва не растерзал собаку

В Амурской области тигр вышел в село и едва не растерзал собаку

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Shutterstock

В селе Бичевая в ста километрах от Хабаровска местные жители прогнали с улицы тигра, вышедшего к людям. Об этом сообщает портал «Транссиб.инфо».

Инцидент произошел в селе Бичевая в районе Лазо, местные жители услышали яростный лай собак и заметили тигра, который пытался подкрасться к одному из псов на приусадебном участке. Двое мужчин пытались криками отпугнуть животное, но хищник не реагировал, сельчане схватили лопату и ведро и начали стучать, громкий звук испугал хищника.

Тигр скрылся в тайге. Как отметили очевидцы произошедшего, скорее всего это был молодой и неопытный зверь.

До этого сообщалось, что в Приморье люди раздразнили тигра у дороги и спровоцировали его нападение. Встреча людей на машине с тигром произошла вдали от населенных пунктов. Хищник охранял свою добычу, а проезжавшие мимо автомобилисты стали бросаться в него чем-то, многократно возвращаясь к месту, где находилась дикая кошка. В какой-то момент тигр пытался отойти в сторону леса в надежде, что его оставят в покое, однако автомобилисты вновь стали пугать и злить дикую кошку криками. Хищник побежал за машиной, пытаясь ее догнать, но у него получилось лишь отпугнуть непрошенных гостей.

Ранее тигр сбежал из заповедника и растерзал фермера, возвращавшегося домой.

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