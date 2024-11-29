Троих постояльцев алтайского социального центра поместили в реанимацию

Троих постояльцев частного социального центра «Рубикон» в Алтайском крае с признаками отравления поместили в реанимацию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения региона.

«В городской больнице №5 города Барнаула продолжается лечение 18 пациентов, из них три человека находятся в реанимации», — отметил собеседник издания.

Кроме того, 15 человек госпитализированы в инфекционное отделение.

В областном минздраве добавили, что специалисты продолжают эпидемиологическое расследование. По результатам анализов выявлена острая кишечная инфекция без клинических проявлений еще у двух постояльцев и одного сотрудника, подчеркнули там.

Накануне сообщалось, что число госпитализированных постояльцев социального центра в Алтайском крае выросло до 18, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

По данному факту СК Алтайского края возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи опрашивают персонал заведения и выживших постояльцев.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл причину массового отравления в красноярской школе.