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Прокуратура утвердила обвинение основателю Gulagu.net

РИА Новости: в отношении основателя Gulagu.net Осечкина утвердили обвинение

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Владимир Осечкин/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», — сказал источник.

По данным правоохранителей, Осечкин в период с марта по ноябрь 2022 года распространял материалы, в которых содержалась заведомо ложная информация о действиях российских войск. Материалы дела направят в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

21 марта Мещанский суд заочно арестовал Осечкина. До этого следователи ФСБ возбудили в отношении основателя Gulagu.net уголовное дело об оправдании терроризма.

В октябре 2022 года в отношении общественного деятеля было возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейковой информации о Вооруженных силах Российской Федерации. По данным СК РФ, в марте 2022 года он на своем канале «Правозащитный Youtube-канал Gulagu.net» опубликовал видео с ложными сведениями о ходе проведения специальной военной операции на Украине.

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