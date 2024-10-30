В Крыму 10-летнюю девочку уличили в дискредитации российской армии

В крымском городе Саки 10-летнюю девочку уличили в дискредитации российской армии. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.

В ведомстве сообщили, что во время мониторинга соцсетей сотрудники отдела по делам несовершеннолетних наткнулись на видео, в котором усмотрели дискредитацию ВС РФ и осквернение государственного флага. Выяснилось, что ролик опубликовала 10-летняя школьница.

Мать девочки привлекли к административной ответственности. На нее составили протокол по статье о неисполнении родительских обязанностей. В полиции подчеркнули, что все материалы о деле передадут в городскую комиссию по делам несовершеннолетних.

До этого актера из сериала «След» Андрея Хабарова объявили в России в розыск по делу о фейках. В 2022 году Хабаров осудил спецоперацию на Украине. Он опубликовал во «ВКонтакте» видео обстрела родного Николаева, а вскоре покинул Россию. По последним данным, актер живет в Грузии, в соцсетях жалуется на удаление постов о «преступлениях российской армии» и называет Курск украинским городом.

Ранее мошенники начали запугивать россиян делами о дискредитации ВС РФ и финансировании ВСУ.