Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин* заочно арестован судом

Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом свидетельствуют данные на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Осечкин обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма. До этого стало известно, что следователи ФСБ возбудили в отношении Осечкина уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

В октябре 2022 года в отношении общественного деятеля было возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейковой информации о Вооруженных силах Российской Федерации. По данным СК РФ, в марте 2022 года он на своем канале «Правозащитный Youtube-канал Gulagu.net» опубликовал видео с ложными сведениями о ходе проведения специальной военной операции на Украине.

В январе 2023 года министерство юстиции РФ внесло Осечкина в реестр иноагентов.

Ранее СК запросил арест активистки Ольги Мисик по делу об оправдании теракта против военкора Татарского.