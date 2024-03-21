В отношении Осечкина* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма

Следствие попросило заочно арестовать основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина (признан в РФ иностранным агентом) по делу об оправдании терроризма. Об этом свидетельствуют данные на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Как передает агентство ТАСС со ссылкой на Мещанский суд Москвы, следователи ФСБ возбудили в отношении Осечкина уголовное дело.

«В суд поступило ходатайство следователей ФСБ о заочном аресте Осечкина. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма с использованием сети Интернет)», — заявили в суде.

В октябре 2022 года в отношении Осечкина было возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейковой информации о Вооруженных силах Российской Федерации. По данным СК РФ, в марте 2022 года он на своем канале «Правозащитный Youtube-канал Gulagu.net» опубликовал видео с ложными сведениями о ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее Мосгорсуд оставил обвиняемого в оправдании терроризма координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова в следственном изоляторе.