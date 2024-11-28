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На Камчатке приземлившийся самолет с пассажирами выкатился за посадочную полосу

Прокуратура: в Оссоре самолет после посадки выкатился за пределы полосы

В поселке Оссор в Камчатского края самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.
 
По данным ведомства, инцидент случился в 14:46 по местному времени (5:46 мск). Самолет Як-40, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского, во время посадки в аэропорту Оссора выкатился за пределы полосы. На борту было 20 пассажиров и четыре члена экипажа.

Сама посадка прошла благополучно, в инциденте никто не пострадал и само воздушное судно не получило повреждений.

До этого самолет Sukhoi Superjet 100, который вылетел из Санкт-Петербурга в Уфу, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика пожарной сигнализации и системы пожаротушения. По словам представителей перевозчика, после посадки аварийно-спасательная команда проверила самолет и не обнаружила следов дыма или запаха горения.

Ранее самолет совершил экстренную посадку из-за массовой драки на борту.

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