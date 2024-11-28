Врач назвала альтернативные напитки на фоне роста цен на кофе

На фоне подорожания кофе на мировом рынке стоит рассмотреть в качестве замены зеленый чай, какао и цикорий. Об этом в интервью RT сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, антиоксиданты (танины, полифенолы), которые помогают сохранить здоровье и продлить молодость, содержатся не только в кофе.

«Очень напоминает вкус кофе цикорий с молоком. Какао очень полезно. Может быть, по вкусу меньше напоминает кофе, но по пользе я бы поставила, возможно, даже на первое место», — отметила специалист.

Она добавила, что в какао-бобах содержатся компоненты, способствующие выработке гормонов удовольствия. Кроме того, какао содержит хром, уменьшающий тягу к сладкому.

28 ноября стало известно, что стоимость кофе сорта робуста на бирже ICE Futures взлетела до максимума за 16 лет.

Январский фьючерс подорожал до $5545 за тонну (+7,15%). С начала года биржевые цены на робусту взлетели примерно в 1,5 раза.

Кофе продолжает дорожать, несмотря на восстановление мирового экспорта. В 2023/24 сезоне (октябрь — сентябрь) мировые поставки кофе выросли на 11,7% и составили 137,27 млн мешков (по 60 кг). Для сравнения: за аналогичный период 2022/23 сезона поставки составили 122,92 млн мешков.

Ранее кофе сорта арабика подорожал до максимума с 2011 года.