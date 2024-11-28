Цены на кофе робуста взлетели до максимума с 2008 года

Стоимость кофе сорта робуста на бирже ICE Futures взлетела до максимума за 16 лет. Об этом свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

Январский фьючерс подорожал до $5545 за тонну (+7,15%). C начала года биржевые цены на робусту взлетели примерно в 1,5 раза.

Кофе продолжает дорожать, несмотря на восстановление мирового экспорта. В 2023/24 сезоне (октябрь--сентябрь) мировые поставки кофе выросли на 11,7% и составили 137,27 млн мешков (по 60 кг). Для сравнения: за аналогичный период 2022/23 сезона поставки составили 122,92 млн мешков.

Главным поставщиком кофе на мировой рынок по-прежнему остается Южная Америка. На регион приходится треть всего экспорта. Причем основную долю отгружает Бразилия.

Африканские страны за период также значительно нарастили экспорт кофе — на 17,3%. Между тем продажи из стран Азии и Океании просели на 6,7%.

Ранее кофе сорта арабика подорожал до максимума с 2011 года.