Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Цены на кофе робуста взлетели до максимума с 2008 года

ICE Futures: стоимость кофе робуста превысила $5500 впервые с 2008 года

close
Freepik.com

Стоимость кофе сорта робуста на бирже ICE Futures взлетела до максимума за 16 лет. Об этом свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

Январский фьючерс подорожал до $5545 за тонну (+7,15%). C начала года биржевые цены на робусту взлетели примерно в 1,5 раза.

Кофе продолжает дорожать, несмотря на восстановление мирового экспорта. В 2023/24 сезоне (октябрь--сентябрь) мировые поставки кофе выросли на 11,7% и составили 137,27 млн мешков (по 60 кг). Для сравнения: за аналогичный период 2022/23 сезона поставки составили 122,92 млн мешков.

Главным поставщиком кофе на мировой рынок по-прежнему остается Южная Америка. На регион приходится треть всего экспорта. Причем основную долю отгружает Бразилия.

Африканские страны за период также значительно нарастили экспорт кофе — на 17,3%. Между тем продажи из стран Азии и Океании просели на 6,7%.

Ранее кофе сорта арабика подорожал до максимума с 2011 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами