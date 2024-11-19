Мировые поставки кофе начали восстанавливаться

В 2023/24 сезоне (октябрь--сентябрь) мировой экспорт кофе вырос на 11,7% и составил 137,27 млн мешков (по 60 кг). Об этом говорится в отчете Международной организации по кофе (ICO).

Для сравнения: за аналогичный период 2022/23 сезона поставки составили 122,92 млн мешков.

Экспорт арабики за 12 месяцев вырос до 84,68 млн мешков по сравнению с 73,51 млн мешков в прошлом году. Поставки робусты на мировой рынок составили 52,60 млн мешков против 49,41 млн мешков в прошлом сезоне.

Статус крупнейшего экспортера кофе по-прежнему сохраняет Южная Америка. За сезон регион нарастил поставки на 30,7%, до 66,13 млн мешков. Из них рекордных 49,03 млн мешков отгрузила Бразилия.

Африка за период увеличила экспорт кофе на 17,3%, до 16,02 млн мешков. Между тем продажи из стран Азии и Океании просели на 6,7%, до 40,62 млн мешков.

В прошлом сезоне мировой экспорт кофе снизился почти на 6%, показав рекордное падение со второй половины 1990-х.

Ранее в России зафиксировали скачок продаж кофе навынос с наступлением холодов.