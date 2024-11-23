Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мировые цены на кофе обновили максимум за 13 лет

Bloomberg: кофе сорта арабика подорожал до максимума с 2011 года

close
Freepik.com

Цены на кофе сорта арабика выросли до $3 за фунт, достигнув максимума с апреля 2011 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже в Нью-Йорке.

Урожай Бразилии, ведущего мирового производителя кофе, похоже, потерял часть потенциала из-за засухи, при этом данные указывают на снижение производства арабики в этом сезоне, пишет Trading Economics.

Несмотря на недавние дожди в Бразилии, влажность почвы остается недостаточной, отметили эксперты. Это препятствует развитию плодов, что может поставить под угрозу урожай следующего года, предупредили они.

Согласно исследованию консалтинговой компании StoneX, урожай кофе в Бразилии в 2025/26 году составит 65,6 млн мешков по 60 кг, что на 0,4% меньше, чем в предыдущем цикле. Урожай арабики, как ожидается, сократится на 10,5% в годовом выражении, до 40 млн мешков.

Между тем, мировой экспорт кофе в 2023/24 сезоне вырос почти на 12%.

Ранее в России зафиксировали скачок продаж кофе навынос с наступлением холодов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами