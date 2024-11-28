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Нескольких россиян оштрафуют за съемку атаки дронов

Жителям Калужской области грозят штрафы за фото и видео атаки дронов

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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Нескольким жителям Калужской области грозят штрафы за фото и видео с беспилотниками ВСУ, атаковавшими регион в ночь на 25 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

Полиция привлечет к ответственности граждан, распространявших в соцсетях видео с ударами беспилотников. Собеседник агентства рассказал, что данные видео были переопубликованы в связанных с Вооруженными силами Украины (ВСУ) Telegram-каналах.

Отмечается, что всего атаку украинских дронов снимали около 25 человек.

В начале ноября депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила на законодательном уровне запретить публиковать в соцсетях видео с летящими дронами и последствиями их поражения на земле.

В сентябре в Калужской области ввели штрафы за публикацию кадров с дронами в СМИ и соцсетях. Для тех, кто впервые совершил правонарушение, штраф составляет от 3 тыс. до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. руб.

С 2022 года в ряде российских регионов действует запрет на запуск беспилотных воздушных судов: летательных аппаратов, дронов. Запрет на видеосъемку беспилотников в России пока отсутствует.

Ранее в Крыму сравнили съемку дронов со шпионажем.

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