В Госдуме предложили наказывать за съемки видео с дронами

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила на законодательном уровне запретить публиковать в соцсетях видео с летящими дронами и последствиями их поражения на земле. За подобные действия обязательно следует ввести наказание, заявила она в своем Telegram-канале.

«Такие видео не стоит выкладывать, потому что они помогают противнику, как минимум, понять, достиг его удар цели или нет», — пояснила депутат.

Буцкая напомнила, что в августе 2023 года в Совете Федерации поднимался вопрос о разработке такого законопроекта. Он включал в себя изменения в законы «О СМИ» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Она также призвала россиян не снимать, не выкладывать и не делать репосты видео с летящими и пораженными дронами.

С 2022 года в ряде российских регионов действует запрет на запуск беспилотных воздушных судов: летательных аппаратов, дронов. Запрет на видеосъемку беспилотников в России пока отсутствует.

Ранее произошла крупнейшая с начала СВО атака беспилотников на Москву.